醫病》長期強光作業恐傷眼 醫師指有這些問題千萬不可拖

2019-06-04 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕長期在強光環境下工作，千萬要留意視力保健！近日一名汽修員因長期在強光下焊接鈑金，導致眼睛不適、視線模糊，就醫診斷後才發現罹患白內障，而視力更下降至只剩0.3。醫師提醒，一旦發現眼睛有視力模糊、畏光、疊影等問題，就要及早治療，千萬不可拖延。

根據「ETtoday」報導，從事汽車維修的顏先生，因工作需要，長期在「乙炔」強光下焊接鈑金，近年來時常感覺眼睛痠澀，經常「流眼油」，甚至視力變的模糊，看東西還會出現疊影與光暈。就醫後檢查，確診罹患白內障，視力更降至0.3。

眼科醫師林丕容表示，白內障初期的症狀包含：視力模糊、畏光、疊影、以及觀看光源出現光暈、色彩敏銳度降低等症狀。

醫師呼籲，當眼睛不適的問題，嚴重影響日常生活時，應及早就醫治療，以免耽誤病情，拖延非但沒有幫助，還可能會有提高手術風險的疑慮。醫師也提醒，眼疾問題經由治療，獲得改善之後，也須定期半年回診追蹤。

據本報日前報導，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山解釋，一般白內障是自然的老化現象，成因是隨年齡增長，水晶體中的蛋白質逐漸老化、病變，加上水晶體水分含量變少，導致水晶體混濁。而長時間強光照射刺激下，則會加速水晶體的老化及病變。

醫師建議，均衡攝取富含維生素Ａ胡蘿蔔素的食物，可以協助保健視力，如豬肝、鰻魚、紅蘿蔔、南瓜、韭菜等，都是很好的選擇。另外，也可以適量補充蝦紅素，如鮭魚、蝦、蟹、魚卵等，以及橘紅色蔬果。

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