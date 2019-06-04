拉警報！高市登革熱再增3例 鼎金里群聚感染已達14人

2019-06-04 18:04

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市登革熱疫情持續延燒，衛福部疾管署今日公布高雄市三民區鼎金里群聚感染事件再增3例，已經連續3天都有新增病例，累計該群聚感染事件已有14人中鏢。

疾管署副署長莊人祥表示，新增3例本土登革熱，均為居住鼎金里的男性，介於50多歲至60多歲，近期均無出國史，陸續於5月28日至6月3日間發病後就醫確診，目前皆住院中。

疾管署指出，由於此3人住家與5月29日公布該地區首例個案的住家僅相距150公尺內，且其中1人同住家人已確診，顯示個案之間具有高度地緣相關性，研判應屬同一波感染。

疾管署表示，目前疫情集中於鼎金里與金獅湖市場周邊，為避免疫情經人流擴散，提醒民眾如出入鄰近場所應加強防蚊措施，並減少出入警戒區範圍，以降低感染風險。

疾管署統計，今年國內累計15例本土登革熱，個案均居住高雄市，其中三民區14例、前鎮區1例；另有155例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主。

疾管署再次呼籲，近期國內各地持續有降雨情形，民眾雨後應加強落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉並徹底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則要定期刷洗，並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。

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