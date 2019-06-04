新知》與晚生育有關？國衛院研究：乳癌年輕化不只基因變異

2019-06-04 19:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕醫師做家族病史進行遺傳性基因檢測，高達25%有遺傳基因變異，建議年輕女性規劃提早進行癌症篩檢、檢測頻率增加；但國內也有研究指出，乳癌年輕化可能與晚生育、環境荷爾蒙影響有關。

女性乳癌一直是我國癌症防治的重點，雖然乳癌在二○一六年的癌症登記中，罹癌人數僅是第三名，低於大腸癌和肺癌，但它卻長年佔據女性的好發癌症第一名。

女性乳癌在二○一六年新發病例高達一萬二六七二人，換算起來每天有近卅五名婦女確診，也是連續十三年位居國人女性癌症發生率第一，其中四十五歲到四十九歲是乳癌發生人數最多的年齡層。

國家衛生研究院和台大醫院今年初發表合作研究結果，發現越來越多台灣女性停經前罹患乳癌，且年輕化趨勢加速，過去四十年來年輕罹癌者增加四倍，這可能跟越來越晚生育、環境荷爾蒙暴露等因素有關，且許多懷孕婦女即使發現罹癌也不治療，常導致病情惡化。

且根據癌症登記報告顯示，在廿歲到四十四歲的年輕人中，女性乳癌的發生數近年都維持在兩千多人左右，在年輕女性好發的癌症中，乳癌一直「名列前茅」。

國衛院群體健康研究所所長熊昭指出，美國乳癌屬於年長者的疾病，台灣卻有約四成屬於年輕型乳癌，約是廿歲到五十歲間罹癌。

國衛院分析，生育延遲及生育數的減少是造成乳癌增加的重要原因，許多環境荷爾蒙的暴露如塑化劑等也是元兇。

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