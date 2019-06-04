溫媽媽粽子來囉！不一定姓「溫」 愛家服務一樣暖心

2019-06-04 20:03

〔記者李容萍／桃園報導〕端午節前夕，桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」連續18年自掏腰包、出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動，4日號召60位志工從備料、綁粽到蒸煮，親手包出1880顆粽子充滿溫暖與愛心的粽子，下午再以宅配方式將愛滿滿、熱騰騰的粽子送到市轄9個行行政區、約100戶的弱勢家庭。

「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」於1989年創立，「溫媽媽」們其實不姓溫，她們鄰居婆婆媽媽參與，如今已有100位「溫媽媽」，每年端午包粽都是重頭戲；這群年過半百，甚至已70多歲的娘子軍，今年自籌超過3萬餘元的食材費用

一早從太陽還沒升起時就已經陸續上工，嗡嗡嗡的忙著洗粽葉、備料、洗米、炒料、蒸煮等工作，她們相信手包粽子的溫度，和一句鼓舞的話能帶給弱勢家庭力量。

現任志工隊長羅妤綺是桃園家扶中心的超級好鄰居，20年前她因一份報紙的志工招募訊息而踏入家扶，早期家扶中心欠缺公務車，每每社工員要載送物資給偏遠家庭時，總是很苦惱，她的先生得知這件事，不僅無償借用私家車協助，有時更擔任司機載社工員上山下海；今年的粽香活動，羅妤綺再次出動先生擔任宅配司機，載著社工、志工媽媽前往偏鄉分送熱騰騰的粽子。

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