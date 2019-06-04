「走吧」！雄女畢業歌曲MV 觀眾驚艷：韓冰來串場？

2019-06-04 18:48

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄女中舉辦107學年度第71屆畢業典禮，會中發表票選票業歌曲「走吧」，主唱韓乃欣及片中女主角有韓冰神韻，民眾激讚美爆。

雄女今天舉行畢業典禮，校長林香吟頒發年度「斑馬獎」給黃品叡、施詠心及曾晴等三人，獎項為校內最高榮譽；獲獎人黃品叡曾獲世界青少年發明展銅牌，課餘在高醫當志工服務病患及家屬，施詠心曾任籃球校隊，也是斑城活力小天使，曾晴自修沒補習，總成績為全校前百分之一，在美術、音樂、體育、外語方面也表現很好。

108級畢業歌「走吧」由畢業生選出，韓乃欣以激昂活力歌聲，帶領觀眾進入雄女學生厭倦被貼標籤，渴望活出自我過程，而演唱激動處頗有韓冰神韻，至於劇中女主角照鏡畫面也有美感。

鄭姓上班族說，雄女學生有知性美，跟韓冰氣質很像，期待畢業生在各領域表現傑出，領導國家社會。

畢委會主席林品汝及影音組長孫以萱說，今年有7首歌參加票選，8百多名畢業生中，有4百多票投給「走吧」，獲得壓倒性勝利，而MV約花1週多時間拍攝，描寫2名喜愛作畫、音樂學生，從挫折到成長過程，切合校內生活點滴。

雄女前校長黃秀霞也出席畢業典禮，代表教育局頒發局長獎。黃秀霞表示，曾帶領畢業生兩年，情感很深，世界變化很大，沒什麼不可能發生，鼓勵勇敢做自己，「有信心，充滿熱情，全力以赴。」

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