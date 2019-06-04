桃市進入腸病毒流行期 2幼托機構未通報挨罰

2019-06-04 17:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市腸病毒疫情升溫，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃園市近3週腸病毒健保門診及急診就診人次持續攀升，其中已連續2週超過1000人次就診，桃園進入腸病毒流行期。桃園市政府衛生局疾病管制科長葉潔瑩提醒家長及嬰幼兒照顧者，一定要落實手部衛生及做好居家環境清潔，以降低腸病毒感染機率。

桃市府衛生局指出，今年截至3日全國腸病毒重症已確診12例，桃園市雖無重症個案，但近3週腸病毒健保門診及急診就診人次持續攀升，分別為887人次、1108人次及1170人次，目前桃園市腸病毒高風險區為龍潭區、楊梅區、龜山區、八德區、觀音區、平鎮區及大溪區等7區，停課班數共計24班。

桃市府衛生局說，停班的班級包括幼兒園14班、托嬰中心3班、國小7班，另方面，衛生局共計查獲2間幼托機構未依桃園市腸病毒防疫措施規定進行通報，已依傳染病防治法裁處。

桃市府衛生局長王文彥表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒，手、腳及口腔黏膜出現紅疹子或水泡（又稱手足口病），病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵。

王文彥說，家長及嬰幼兒照顧者一旦發現孩童有腸病毒重症前兆病徵，應儘速送往本市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以獲得妥善治療，降低重症發生的機會。

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