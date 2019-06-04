端午送禮新選擇 原鄉風味刺蔥餅乾搶鮮上市

2019-06-04 18:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕「我沒有多餘的錢幫助人，但有滿滿回饋的心，願用自己的長才做不一樣的事。」就讀清華大學藝術設計系四年級的許碧芸，國中時期家庭遭逢變故，接受新北市家扶中心幫助，為回饋社會，她親手設計具原住民風味的「小刺蔥」餅乾產品包裝，首波限量300份，即日起開賣，成為端午節送禮新選擇。

新北市家扶中心表示，自2000年起深耕烏來原鄉提供經濟扶助工作，發現部落兒少必須出外打工賺取生活費，因此荒廢學業，為活絡社區經濟發展，家扶中心推出「微社企計畫」，就地取材並融入泰雅文化，將原鄉的「綠色奇蹟」刺蔥發揚光大，製成親民的產品，增加部落家庭收入。

許碧芸說，國中時期因家中突來的變故，母親忙於工作，身為長女的她，每天負責打理當時還在念幼兒園及國小弟妹的三餐，晚餐最常吃泡麵，因為弟妹無心的一句話，「為什麼我們很常吃泡麵呀？」她才意識到自己的生活和一般人不一樣，內心產生自卑感，直到大學才轉念。

許碧芸憶起在學期間受到家扶中心及認養人幫助，主動參加「微社企計畫」，希望發揮所長，幫助和自己有相同經歷的孩子，她運用藝術設計專長，一手包辦「小刺蔥」餅乾的產品行銷、包裝與設計，不假他人之手，其中主視覺的手繪圖像，象徵社工、族人及大專青年攜手努力的過程，她感動地說：「這是獻給自己最棒的畢業禮物。」

新北市家扶中心表示，感謝舒邁爾食品有限公司贊助計畫，協助生產「刺蔥系列─營養堅果與杏仁餅乾」，每組300元，扣除成本後，所得將挹注原鄉部落，協助兒少穩定就學。產品數量受限手工製作與食材產量，限量販售，請洽：02-29172085，

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法