國中會考僅1A 她們3年後奪統測榜首

2019-06-04 16:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕她3年前國中會考失利僅考到1A，今年卻成大黑馬，喜登統測榜首地位！

台中家商應外科學生廖韻文3年前國中會考僅有2科達A（精熟）級，其餘3科均基礎級，吊車尾考進家商應外科，全班30餘人中，成績也僅維持在後段，因從小愛看電影，升高三的暑假毅然作出統測要跨類組挑戰藝術群影視類的決定。

但家商沒有相關科別，廖韻文只能靠自學，她買參考書摸索相關學科重點，因非本科生，起初連參考書重點標示錯誤也搞不清楚硬記硬讀，靠著反覆練寫考古題，從錯誤出重新查資料、重新學習，漸漸累積心得。

結果非本科、靠自學的她，統測竟考出藝術群影視類榜首，讓不少人驚豔，廖韻文說，可能是找到興趣，每次在讀書時總覺得學到東西，因不再對書本內容感到乏味，就算要死背也背得興趣盎然，意外讓她開發出潛力，未來盼成電影幕後工作者。

至於流行服飾科的陳欣宜3年前會考成績慘遭滑鐵盧，因考試太緊張大失常的她，僅考到1A，她決定高中重新歸零找回實力，吊車尾入學的她，第1次月考就考到第2名，1年前看到學長姊分享榜首讀書心得後，立志「有為者亦若是」，更想證明自己，3年來兢兢業業學習，統測考出家政群生活應用類榜首佳績，她說，終於沒讓對她有期望的人失望，盼朝設計路線前進。

從3年前的會考谷底到今年躍居榜首大黑馬，兩人均強調，自己不是天才，重要的是要能確定目標，朝著目標努力前進，就不會離夢想太遠。

台中家商學生今年挑戰統測成績有成，有多達116人總分逾600分，至於幼保科張加穎也考出家政群幼保類榜首，應外科王資惠也拚出商業與管理群總級分全國前1的佳績。

家商校長林怡慧指出，向來鼓勵學生多元學習，感謝師生共同努力，成就每一位孩子適性揚才。

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