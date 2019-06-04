醫病》34歲男頸部摸到硬塊 竟已是淋巴癌3期

2019-06-04 17:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名34歲朱先生，去年底摸到左頸有腫塊，以為只是感冒引起，但感冒痊癒後腫塊卻持續變大，趕緊赴醫求診，經切片檢查，確診為「瀰漫型大B細胞淋巴癌」第3期，嚇得他六神無主，所幸經醫師建議接受標靶藥物及化療後，病情獲控制，醫師建議如發現身體不明腫塊應即早檢查，以免延誤治療。

亞大醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊今天表示，淋巴癌又稱「沉默的癌症」，是由淋巴組織衍生出的惡性腫瘤，初期症狀與流行性感冒、傷寒等輕微症狀類似，容易讓患者忽視而延誤就醫。

黃文豊指出，淋巴癌可分為「何杰金氏淋巴癌」和「非何杰金氏淋巴癌」，而朱姓民眾罹患的「瀰漫型大B細胞淋巴癌」屬於「非何杰金氏淋巴癌」的一種，是台灣民眾常見的患病種類，且患者以男性居多，通常惡性度較高、生長速度也快。

黃文豊表示，淋巴癌初期不明顯，患者常會在頸部、腋下或鼠蹊部等處摸到無痛性的硬塊，有些患者還會出現不明原因發燒、夜間盜汗、體重減輕、長期倦怠、皮膚癢等症狀。

黃文豊說，此患者因橫膈膜兩側皆受到癌細胞侵犯，判定為淋巴癌第3期，治療方式包括放射線治療、化學治療、標靶治療等，若初期治療效果不佳或癌症復發時，會使用高劑量化學治療合併自體或異體周邊血幹細胞移植。

黃文豊表示，「瀰漫型大B細胞淋巴癌」第3期的5年存活率約30%到50%，但卻是化學治療發展初期，便可立即見效的癌症之一，對於大部分60歲以下患者，治療時出現副作用的機率低，若再搭配標靶藥物治療，通常能達到不錯的療效。

黃文豊提醒，雖淋巴癌屬惡性腫瘤，但仍有不少病患對治療反應良好，強調「瀰漫型大B細胞淋巴癌」屬可治癒的癌症，提醒民眾及早發現治療，才會達到最好的療效。

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