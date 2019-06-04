台灣第2位完登聖母峰壯舉女性 正妹登山家詹喬愉凱旋返國

2019-06-04 16:34

〔記者姚介修／桃園機場報導〕國內女登山家綽號『三條魚』詹喬愉完成登聖母峰的壯舉，今天返台接受訪問時表示，今年罹難登山客人數比較多，主要是天氣不佳，但也不都是天候的原因，過程中也會討論「誰今天誰又死了」，她相信每個要攻頂聖母峰的朋友，早在心裏就有所準備。

外型嬌小可愛的詹喬愉為台灣第二位登上聖母峰的女性登山家，她是新北市義警搜救隊的小隊長，也是跆拳道黑帶的好手，今天下午1點30分搭機返國，有許多親朋好友在機場迎接。

對於有網友批評她在登峰過程看到罹難山友「見死不救」，她在機場接受訪問時表示，基本上，當她看到時，山友已經死了，因此沒有見死不救的問題，她只是將她看到的寫下來，事實上，她對網友的批評也可以理解，因為生死這種東西，如果擺在台灣或不同的場景，可能大家無法理解我們當下的感覺。

詹喬愉更進一步指出，在登山的環境中，所有登山者在面對死生的討論都很自然，不會像回到台灣時，必須要注意到用詞與大家的感受；登山者也會很自然說到「今天誰死了」，也討論死亡的原因。

她說，其實在登山過程遇到屍體並不是太奇怪的事情，只是今年她所看到的，都是屬於才剛走不久的往生者，而不像以往爬山時，看到的都是死了好幾年的山友，而今年她共遇到6位剛往生的新山友。

詹喬愉也說，她在完成攀爬前，才剛完成一座8000公尺馬卡魯峰的挑戰，在面對這次登頂過程中，曾因為感冒而一度想放棄，後來自己覺得在安全的情況下，應該再挑戰一下，後來就上去了。

至於下次想挑戰哪一座高山，她也說，世界上有14座超過8000公尺的高山，如果有機會都想一一去探究，「但爬山需要看緣份」。

她意有所感表示，今年罹難登山客人數比較多，主要是天氣不佳的原因，身體也是原因之一，其實所有爬高山的山友都會考慮過生死的問題，「生死本來就是考慮的一部分，既然自己考慮過，選擇過，那就去嘗試，事實上，這就是自己的選擇」。

她也談到，大部分外國人和我們的文化不太一樣，在西方山友的觀念，不一定要將遺體運下山，她在山上也聽到開玩笑的話，「若要將遺體運下山，需要100萬美金」，但應該是玩笑話。

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