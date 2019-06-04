罹癌？被洩個資？ 秦楊今回應了

2019-06-04 19:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕已經淡出演藝圈多年的秦楊，6月1日現身「支持韓國瑜凱道大造勢」，且就站在韓國瑜正後方，引起各界矚目，結果傳出他日前到醫院作肺癌篩檢，檢出0.2公分的結節，此消息引發部分民眾質疑洩露醫療個資問題。

今天秦楊在自己的臉書表示，這是他授權醫院刊登，他要再次感謝員榮醫院為他篩檢出結節。

秦楊說，他2個月前在某電視台醫療保健節目中與員榮醫院長張克士對談，觸及肺癌篩檢，後來他決定到員榮作檢查，後來得知員榮要開「鼓勵民眾肺癌篩檢」記者會，他也授權院方使用他的資料。

醫師強調，別小看這0.2公分的結節，這種結節很可能不到1年就增生到超大顆，淪為肺癌末期，美國一案例，0.65公分的結節，一年內長到2.2公分，已是肺癌末期。不過院方表示，秦楊因為早期發現，早期治療，目前不用開刀，後續再注意觀察。

醫師說，傳統胸部X光篩檢，很難發現1公分以下的結節，通常發現時已經是肺癌末期，也正因為如此，肺癌是國內致死率最高的癌症（大腸癌則是罹患率最高）。

醫師表示，低劑量肺癌斷層掃描可以篩檢出1公分以下的結節，惟肺部血管密佈，諸多血管網絡阻礙醫師的判讀，員榮引進AI人工智慧輔助，透過人工智慧的運算，去除不必要的血管影像，有效提高判讀的準確率和時效。建議有抽菸癮、肺癌家族遺傳，以及置身二手菸、烹飪油煙、空氣細懸浮微粒者，應接受低劑量肺部斷層掃描篩檢。

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