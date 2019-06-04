航港局寒暑假推補助 搭蘇花藍色公路船票可享85折優惠

2019-06-04 17:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為推廣蘇澳－花蓮海上藍色公路，交通部航港局將推出「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」，補助船舶運送業者寒暑假航次油料及行銷推廣費用，讓申請補助業者，提供優惠方案吸引學生、背包客及家庭親子旅遊客群選擇蘇花藍色公路。航港局副局長陳賓權表示，民眾於寒暑假搭乘麗娜輪往返蘇花，船票一般票可享85折、學生票8折，另結合住宿、觀光多元套裝優惠，消費者皆可獲得20%以上折扣優惠；期望藉此補助計畫，培養藍色公路客源，促進宜花東觀光產業。

宜花東地區具豐富觀光資源，寒暑假尤為觀光活動尖峰，目前遊客出入花東地區以鐵、公路為主，但熱門時段公路壅塞、鐵路則一票難求。陳賓權表示，為鼓勵旅客於觀光旺季選擇蘇花藍色公路，航港局向行政院爭取「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」，補助船舶運送業者寒暑假航次80%油料成本，及行銷推廣費用。受補助業者將回饋寒暑假優惠票價，原價700元票價可享85折優惠，另提供涵蓋宜花東地區住宿、觀光、飲食或陸路接駁等優惠方案；像是花蓮理想大地、怡園渡假村等都會與麗娜輪合作推出優惠。

航港局表示，蘇花藍色公路結合觀光與交通運輸，提供旅客新型態遊程體驗，遊客可從海上眺望清水斷崖、豆腐岬、烏石鼻等特色景觀，感受太平洋風光。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法