中市推宜居建築 大樓垂直綠化可獲獎勵

2019-06-04 16:37

〔記者張菁雅／台中報導〕為推動「宜居建築」，讓都市水泥叢林變成花園，台中市政府都發局制定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，大樓若進行垂直綠化，可免計容積、免計建築物高度，自3月26日發布實施以來，已有2個建案經審議通過。都發局長黃文彬今日表示，台中市每年送都市設計審議案件約400件，若一半申請宜居建築，每案增加100棵樹，1年將多種2萬棵樹，相當於20座文心森林公園。

黃文彬在市政會議簡報指出，市府參考新加坡花園城市的概念，訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵起造人設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、造型遮陽牆板、複層式露台等。

黃文彬指出，上述辦法自今年3月26日發布實施後，短短2個月，經都市設計審議大會審查完成的宜居建築案已有2案，都位於南屯區，第一個建案從原本光禿的水平直立造型，新增許多垂直綠化設施及複層式露台，增加了78棵喬木；另一案則在原先規劃的少許植栽之外，在建築物的每個樓層設置更多綠樹，共增加131棵喬木。

黃文彬也說，每年大概有400個案件經由市府都市設計審議，如有一半案件申請宜居設施，每案平均增加100顆樹，共可增加2萬顆樹，相當於每年生產100座鄰里公園或20座文心森林公園，增加的固碳量約1200噸。

他強調，垂直綠化設施、複層式露台絕非是建築物「豪宅化」，而是平民化、好宅化，大量綠化環境是普世價值，希望導向一般住宅都可享受綠意、舒適休閒空間。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法