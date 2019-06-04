樂捐助慢飛天使逾30年 胡瓜60歲大壽愛心滿滿

2019-06-04 16:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕賀一航昨天驚傳大腸癌病逝，享壽64歲，同為知名主持人與歌星的資深藝人胡瓜今天60歲大壽，上月底除了主持的節目提早為他暖壽，資助超過30年的十方啟能中心，10多名大小院生慢飛天使大熱天躲在車上，特別北上給他生日驚喜，讓胡瓜十分開心，也為8月24日十方募款餐會，不但將帶領大批藝人前往公益演出，還熱心找人自製募款海報，親自錄影片邀請參加與認桌。

十方啟能中心主任游月菊說，啟能中心為重度身心障礙的孩子做早療及復健，位置偏遠在台中大坑山上，募款款不易，經營困難，32年前舉辦愛心演唱會，歌手趙詠華熱心參與後，邀請胡瓜贊助，當時胡瓜在大坑亞哥花園錄製錄百戰百勝，就開著跑車到園區，不料跑車的前輪掉進路邊水溝，驚訝「怎麼會有機構在這麼偏遠的山區？」

胡瓜親自探訪十方後開始長達逾30年的捐款，並且參與各項公益活動，包括明星棒球義賣、電影首映義賣及數次募款餐會，並邀請十方院生參加主持的節目，幫忙宣傳及募款。

胡瓜做公益不遺餘力，公開為十方募款，8月的募款桌數要120桌，現在只有募款認桌30桌讓人擔憂心已，表示將率領藝人群前往慈善演出，將會帶領白家綺、方馨、王建復、鄭仲茵、羅美玲、阿翔、謝忻等人前往義賣。

十方啟能中心為身心障礙者進行復健療育、啟能訓練，十方啟能中心主任游月菊說，目前有75名大小學員，其中3分之1是弱勢中的弱勢，家暴、隔代教養、受保護個案，中心每年需4千多萬經費，其中3千6百萬必須自籌，除募款，也成立二手商店、烘焙店、咖啡屋、賣水餃、清潔用品等籌款，也讓學員學習一技之長，但受到經濟不景氣，募款直直落。

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