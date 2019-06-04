用聽覺吃粽子 台灣東南亞粽子大PK廣播飄粽香

2019-06-04 15:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕端午節到了，收音機飄出濃濃粽香，原來泰文肉粽叫「芭掌」、甜粽叫「吉掌」竟和台灣一樣；越南粽子則有方形與長條形，但不在端午節吃而是新年團圓菜，姊妹電台帶聽眾透過廣播深探舌尖滋味。

在台灣又暱稱「肉粽節」的端午節前夕，雲嘉南第一個東南亞跨文化廣播節目、姊妹電台「哈囉，聽見東南亞」新住民主持群，端出台灣、東南亞粽大PK，帶大家用聽覺吃粽子。

來自泰國的新住民主持人陳美英說，佔泰國14％的華人帶來粽子文化，同時加入當地盛產的芋頭，以芭蕉葉包覆而有了「芭掌」；但在當地還有一種長條形粉蕉糯米粽，先用糯米浸泡椰奶的滿滿椰香後，再包入椰絲、黑豆、紅豆及芋頭等餡料，是一般民眾最經典的甜點。

印尼新住民主持人黃賽音說起她在台灣吃到客家菜與粽子時，流下感動眼淚，因為和她的家鄉味幾乎完全一樣，因為保留客家傳統的印尼華人會包粽子，內餡有栗子、雞肉、花生、蝦米跟香菇，最大的差別是沒有蛋黃。

定居台灣近20年的越南新住民主持人陽氏萃恒介紹方形粽是越南最具特色的料理，內餡為糯米、豬肉與解毒降火的綠豆仁，外型像是禮物般、厚實有份量，可以切片煎來吃，因為是新年團圓的象徵，特別要吃方形粽，配合天圓地方，展現敬天謝地的誠意，另南越還有一種長條柱粽，吃起來也是飽滿清香。

姊妹電台創辦人王麗萍說，東南亞和台灣很近又很遠，但美食、音樂、文化無國界，從粽子、端午習俗，發現大家互動緊密，鼓勵新住民姊妹發揮文化優勢、為自己發聲、替社會帶來多元刺激。

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