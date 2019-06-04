蒼蠅增多？台東縣環保局：對違規使用生雞糞者，會加強查察開罰

2019-06-04 15:47

［記者王秀亭／台東報導］台東民眾近來明顯感受到蒼蠅增多，疑是農民施用生雞糞或魚骨頭製作的肥料有關，台東縣環保局表示，取締違規使用、載運生雞糞的決心未變，將再加強攔檢及稽查的力道，以最嚴格方式取締。

住家周邊有釋迦園的陳姓民眾表示，最近蒼蠅多到爆，黏蠅板只要放對地方，一天就能集滿一張；甚有民眾指出，前縣長黃健庭多年前曾組稽查小組，嚴格取締違規使用生雞糞，及載運未經完全發酵生雞糞進入縣內的貨運業者，難道新縣長上任，取締就鬆散了。

台東縣環保局長謝清泉指出，縣府取締違規使用及載運生雞糞的決心從未改變，今年迄今已接獲39件陳情案件、告發5件，違規載運生雞糞裁處1件。

謝清泉說，將由縣府秘書長召開跨局處協調會議，研討應對機制及加強取締的措施，基本上會從源頭稽查管制，也就是在森永派出所設置攔檢點，以遏止沒有廢棄物清運許可證的貨運業者載運生雞糞進入台東，違者可依廢棄物清理法處6萬元以上、30萬元以下罰緩，農民違規使用生雞糞，有礙環境衛生整潔者亦可依廢棄物清理法開罰1200以上、6000元以下罰鍰。

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