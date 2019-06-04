3高男眼中風 左眼視力剩2公分處見手指

2019-06-04 16:06

〔記者王俊忠／台南報導〕有3高病症的60歲周姓男子因左眼視力嚴重衰退就醫，其視力僅能在眼前2公分處才看得見自己手指，中華醫事科大視光系人員為患者拍攝螢光攝影時，赫然發現周先生左眼黃斑部區缺血情況嚴重導致全部變白、無血色，也產生黃斑部浮腫，是視網膜中心動脈阻塞類型的眼底中風，因為動脈血流中斷已逾90分鐘，造成視網膜神經層不可逆的損傷，已無法治療。

台南市立安南醫院眼科主任徐聖曜醫師表示，所謂眼中風常見的是眼底中風類型，雖然眼睛外觀看來正常、但視力卻明顯變差，表現症狀為突發性、無痛性，因視網膜血管堵塞，使得視力急遽喪失。動脈阻塞發生率是比靜脈阻塞發生率更低，不過常見的眼白一大片紅，多半是結膜下出血，視力其實不受影響，並非是俗稱眼中風的眼底中風情況。

徐醫師說，像周先生病例，其視網膜中央動脈血管一旦發生阻塞，視網膜內層的血液供應就會中斷，動脈血流中斷超過90分鐘，就會造成視網膜神經層不可逆的損傷，幸周先生右眼還算正常。視網膜動脈阻塞機會雖然比靜脈阻塞低，但對於視力的傷害卻更嚴重且無法回復，最令人擔心的是因為症狀不會痛，所以患者來醫院就診時往往已經超過90分鐘而難以挽回。

動脈阻塞型的眼底中風，眼底表現為視網膜水腫，徐聖曜說明，因為血液供應被中斷，所以視網膜變成白色，有許多原因會造成視網膜動脈阻塞，最常見原因是血栓及栓塞，危險因子包括高血壓、糖尿病、高血脂、動脈粥狀硬化及心臟瓣膜病變等，一旦發生視網膜動脈阻塞型眼底中風時，常會導致無法復原的視力喪失、造成終身遺憾，建議有高危險因子的民眾定期做眼底檢查、保健視力。

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