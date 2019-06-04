鳥嘴潭人工湖公有地施工救濟金 民眾抗議太低

2019-06-04 14:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮鳥潭人工湖工程，在40多公頃河川公地耕作的農民，繼上月中旬舉白條抗議救濟金太低，今天再度集結，抗議水資局不開說明會、黑箱作業，救濟金太低要發起拒領，並堅決不讓水資局劃定水質水量保護區」。水資局表示，該局可逐一說明溝通，救濟金加終身農保差額補貼的全國創舉，已展現極大誠意。

縣議員李洲忠、鎮代施麗桂等人組成的鳥嘴潭生態促進協會，今天由多名縣議員、鎮代、里長、農會理事長等人聲援下，與數十名長年在公有河川地耕作的農民舉抗議牌子，集結在北勢里永安宮文教大樓前，再度抨擊政府「鴨霸」，坑殺農民。

李洲忠等人再度為一百多名在公有地耕作的農民提出3個訴求，包括：水利署必須為救濟金發放開說明會、不能把鳥嘴潭周邊劃為「水質水量保護區」、救濟金不合理而將拒領。該協會提出的合理救濟金額是每分地37或35萬元，是水利署發放的18.2萬和16.3萬元的兩倍。

中區水資局副局長陳建成表示，依目前水質檢測結果，水質都還標準，因此還不會劃定「水質水量保護區」，而對在公有地耕作的農民除已發放地上物補償費，另也給予「公有土地配合水資源開發及施工救濟金」，有承租權和未有承租權的每分地各給18.2萬和16.3萬元，且還加上有農保資格的農民，因耕地消失喪失農保資格，給予終身農保差額補貼。

陳建成也說，每位農民耕作公有地的面積不同，意見也不一致，因此不適合開說明會，但該局願意一一溝通說明。

據了解，中區水資局從昨日起分4天發放救濟金，昨日在平林里通知40多名農民領取，已有30多人領取，今日起到6日則在北勢里永安宮文教大樓一樓發放。

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