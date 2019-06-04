台水桃竹備援管線工程開工 未來水調度可日供20萬噸

2019-06-04 14:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「前瞻基礎建設計畫－桃園～新竹備援管線工程」今早在新竹縣湖口鄉舉行開工典禮，行政院長蘇貞昌現場視察，工程總經費約27.8億元，預定2020年底完工，2021年6月底前通水，屆時可使桃園至新竹水源調度備援能力將由每日4.6萬噸提升至20萬噸，蘇貞昌期望工程能如期如質完成。

蘇貞昌表示，今日開工典禮要歸功於蔡英文總統正確推動前瞻基礎建設，加上立法院通過該預算；他對水議題感受很深刻，過去他當行政院長的時候，新北市喝水依賴石門水庫，後來靠管線工程並善加調度，讓翡翠水庫能夠供給新北市大部分地區，也因如此，今日石門水庫的水才能供應桃園與大新竹，這條管線花費近28億元經費，在地方強烈歡迎之下，請自來水公司務必加緊腳步，在明年底前如期完成。

蘇貞昌還說，因應桃竹地區人口增加，用水需求也會增加，未來相關儲水設施、人工湖、滯洪池等計畫，中央各單位應多撥經費支持大新竹。

新竹縣長楊文科欣喜新竹地區百萬鄉親在明年就可以喝好水，強調工程執行過程，縣府責無旁貸會全力協助台水公司。

新竹市長林智堅表示，竹科作為半導體產業龍頭，穩定的水電供應對竹科來說很關鍵；而除了產業，大新竹地區有一群媽媽很關心喝好水問題，這項工程明年底完成後，新竹鄉親可望全部飲用水庫水。

經濟部表示，行政院於2017年11月7日「排除產業投資障礙－穩定供水策略」會中宣示，以「開源、節流、調度及備援」四大策略，確保產業用水供應穩定安全。經濟部遂研提「前瞻基礎建設計畫－桃園~新竹備援管線工程」，由水利署規劃主導，台水公司辦理設計、施工及後續營管維護，工程總經費約27.8億元。

其中，11標管線工程已於今年2月15日完成發包作業，今日辦理開工典禮，預定2020年底施工完成，2021年6月底前完成驗收通水作業。

工程內容為新設桃園至新竹間送水幹管及平鎮淨水場新設電動抽水設備，完成後可使桃園至新竹水源調度備援能力由現況每日4.6萬噸提升至每日20萬噸。

未來，如新竹地區遭遇枯旱水源不足時，可利用石門水庫跨區調度支援新竹地區民生及產業用水。當桃竹地區遭遇降雨異常而發生枯旱時，新竹地區也可經由本工程管線跨區調度石門水庫加強灌溉管理所節餘農業用水，延長新竹寶山及寶二水庫供水時程，以提升北部區域供水調度備援彈性。

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