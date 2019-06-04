彩繪龍過脈步道入口意象 打造林內亮點

2019-06-04 14:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕環球科技大學國際交換生結合義峰高中學生，針對林內龍過脈步道前、林中國小外的一堵大圍牆進行彩繪大改造，畫上觸口紫斑蝶觀察區、寶隆紙廠運動公園、農田水利文物陳列館及神社鳥居風景圖，彩繪入口步道意象，打造林內亮點。

林中國小校長林志郎表示，龍過脈步道擁有日治時代神社鳥居遺址，加上生態豐富，成為熱愛運動民眾的登山選擇，在龍過脈的入口有著一堵長29公尺，高3.6公尺的大型圍牆，因久未整修，牆面黝黑，缺乏美感，有待整修。

環球科大教授林慧文帶領8名來自馬來西亞的交換留學，從國際的觀點，以走讀的方式看見林內的美好，決定用他們的雙手，為林內做一些美好的改變，與義峰高中16名高中生，展開為期二個月的彩繪龍過脈入口步道意象工作，一筆一畫勾勒出心中的林內意象，期待將林內步道之外的美麗風景介紹給登山山友。

林志郎表示，很高興看見國際交換學生以實際行動帶領在地學生彩繪圍牆，為社區作出奉獻，也帶給林中國小學生帶來一堂回饋社會的學習課程。

統籌彩繪的總監─馬來西亞大學生惠雯表示，到台灣學習，更能參與台灣社區的美化，是件很幸福的事。在整個彩繪的過程，聽見更多在地故事和鼓勵的聲音，讓她很感動。

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