下雨未澆熄熱情 長榮空服員高喊團結戰鬥出發遊行

2019-06-04 14:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今日發起台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴遊行，桃空職工表示，現場集結逾500名空服員，更有高鐵、中華電信、華航等工會前來聲援，約有800人要一起遊行。現場高喊長榮罷工一定成功、空服員團結戰鬥、工會加油拒絕打壓、台灣勞工加油等口號。

現場遊行的空服員均帶著長榮空服爭尊嚴的桃紅色頭戴，今下午1點30分活動開始前夕，現場下起一波大雨，不過並未澆熄準備遊行空服員的熱情，不時有人高喊空服員加油。

桃空職工秘書長鄭雅菱表示，長榮航空1989年成立後，空服員陪著公司走過大小難關，營收更是屢創佳績，但是空服員的薪水卻沒有提升，反而要面臨更多的過勞航班與公司不當約談；而1年半前工會在長榮公司門口靜坐長達57小時，希望過勞航班能有更多外站休息時間，但1年半過去了，過勞航班沒有消失，長榮航空也因違反勞基法遭裁處150萬元。

鄭雅菱表示，今日聚集超過800人，就是要爭取健康及合理待遇，跟老闆合理協商、解決不合理懲處、工會不被打壓的空間，希望能告別長榮航空威權管理。

現場於下午2點準備出發時，現場高喊長榮空服爭尊嚴、長榮罷工一定成功後，幹部敲碎象徵零工會冰雕，象徵打破威權後，隨即開始整隊出發遊行。

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