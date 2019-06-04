老吾老以及人之老 先從「包粽」、「立蛋」開始！

2019-06-04 14:05

〔記者廖耀東／台中報導〕趁著端午佳節前夕，在華山社福基金會和葳格高中學校老師共同號召下，20位青年學子今（4日）一起陪伴失依、失能的獨居老人過節，進行端午節前夕雙向交流，長青一族體驗半日包粽立蛋行程，也讓高中的青年學子們從服務老年人的過程中，瞭解愛心除了滋長，更要付出行動，幫助這些行動不便的弱勢長輩們！

華山社福基金會，本於「傳愛」的精神，在葳格高中邀請下，促成這項具有生命教育意義的活動。關懷厝邊老人，原來只要從簡單學會包粽子開始，有餐飲科學生以前吃阿嬤包的肉粽，沒想到，有一天，他也要教「厝邊阿嬤」包肉粽。讓他自己學會如何包粽摺葉之外，更讓家裡阿嬤的愛，透過他的手，繼續傳遞給「厝邊的阿嬤」，「愛」就是這樣子傳遞到社會每個角落，華山基金會市站長江月美這樣說明。

校長詹義農表示，本於品格教育，讓學生在公益活動中關心弱勢族群，讓愛延續！在華山基金會促成下，讓學生更能實際動手體驗關心老人，不是只有口號，更要付出行動，對學生和老師來說，都是一種成長的體驗！

華山獨老「包粽傳愛」活動，讓高中學子不是只有透過贈送粽子表達關心，更有「包粽」、「立蛋」節目中，讓高中學生，體驗了老人的行動不便，表達能力不足等等行為，進而關心弱勢長輩的生活，促使兩世代的溝通橋樑，這就是「老吾老以及人之老」的最佳寫照！

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