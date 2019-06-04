東港有機肥加工廠臭翻 縣府：已開罰10萬元

2019-06-04 14:14

［記者陳彥廷／屏東報導］位於屏東東港鎮船頭里的1間有機肥加工堆肥廠，近日常在早晨及傍晚飄出惡臭，讓附近的居民臭得苦不堪言，經過得「摒息」免得「窒息」，上百位忍無可忍的居民今天早上到廠前拉起白布條抗議，引發地方震盪，經詢屏東縣政府環保局，環保局指出，目前以空污法第32條進行裁處，已開出10萬元罰單。

這間雞糞堆肥場近日惡臭頻傳，居民形容，就像是「死老鼠」一整天都在面前的感覺，從早到晚都不得安寧，由於附近是東港住宅區，許多人回到家都不能開窗好好呼吸，逐漸累積憤怒，經過十多次的陳情及溝通，卻始終不得改善，居民今天聚集抗議，指要是縣政府再不處理，就要到縣府前潑糞，讓縣府官員也感受一下東港人的苦。

東港船頭、興東及新勝等3里所受影響最為明顯，該3里人口就高達2萬2千人左右，這也引發地方關注，鎮長徐志雄、鎮代會副主席吳金福、鎮代黃俊嵐、興東里長陳銘修、船頭里長葉而項及新勝里長楊瑞吉都到場，也要求縣府一定要嚴加查辦，不要放任不管。

該廠的惡臭會隨風向四處侵襲，記者在現場就已時不時聞到惡臭，但居民是嗤之以鼻說「小case，常常是百倍以上的臭味！」，顯然民怨深積。

屏東縣政府環保局回映，經過4次派員前往進行異味檢測，發現該場的異味並未超標，但該場在工作過程當中確實有臭味，目前已依空污法32條開罰10萬元，若業者經2次的限期改善仍違反同條法規，得勒令停工。

不過，該廠郭姓廠長則說，臭味在製作工程中，經過鳳梨酵素除臭以及牛樟木屑、活性及碎石，臭味已經減少許多，也是在密閉空間發酵，不敢保證完全無臭，但已經降低許多。

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