桃市與亞東創新簽署MOU 改造淨灘寶特瓶成環保衣鞋

2019-06-04 13:36

［記者陳恩惠／桃園報導］你知道嗎？去年世足賽32國隊伍有一半以上身著台灣回收寶特瓶製成的環保球衣！為了響應「世界海洋日」，桃園市政府與亞東創新發展股份有限公司今天簽署「海洋廢棄寶特瓶回收再利用合作意向書」（MOU），自即日起，桃市淨灘、海清出的寶特瓶，運用高科技可將「1公斤寶特瓶可製成5件慢跑衣」，未來將回饋淨灘民眾或志工使用，桃園市長鄭文燦表示，在6月8日「世界海洋日」前夕，與亞東創新簽署MOU 特別有意義。

鄭文燦說，「海洋減塑」是全世界的潮流，每年產生800萬噸的廢棄塑膠製品流入海洋，不僅纏繞海洋生物使其受傷，許多動物甚至因誤食塑膠喪命，或是沖上岸形成海灘垃圾，破壞海岸景觀，嚴重衝擊生態環境；對於海洋廢棄物，除了應減少一次性塑膠製品使用外，如何回收循環再利用，是市府一直努力的目標，今天簽署MOU就是要將海洋垃圾回收再利用。

他說，自今年6月起，桃園市將把淨灘淨海清出的寶特瓶，統一交由亞東創新公司，進行清洗、破碎等程序，製成環保粒，再交給遠東新世紀股份有限公司，進行抽紗後製，做成環保慢跑衣或其他產品，真正落實「減塑救海洋」的美意。

據悉，亞東創新公司能將回收PET寶特瓶，轉換成高品質的PET原料，同時也與運動廠牌Adidas合作，在馬爾地夫收集廢棄寶特瓶，經由熔融、抽絲做成再生纖維，打造出全球獨家供應的海洋環保鞋，而亞東創新公司除了是知名運動品牌和NGO組織的合作供應商外，如今也成為桃園市推動「減塑救海洋」的最佳幫手。

桃市府去年舉行277次淨灘活動，參與民眾多達25754人次，清出126公噸垃圾中，以寶特瓶為主的塑膠製品就有3公噸！桃園市府海岸管理處說，今年還有6場「桃園愛淨灘」活動，為了維護海岸環境，桃市也積極招募志工，成立11隊海岸巡護隊、67隊環保艦隊，今年下半年也預計招募培訓80名潛水志工，成立4支「環保潛水隊」，歡迎市民朋友踴躍加入「海底清道夫」的行列。

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