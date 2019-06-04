劍玉界的「小螺絲」 崑科大陳益銓雜耍劍玉為台爭光

2019-06-04 12:15

〔記者萬于甄／台南報導〕今年從崑山科技大學畢業的陳益銓，在高三那年接觸劍玉後，靠著自我學習摸索與練習，將劍玉融合多項雜耍風格表演，並以「小螺絲」的藝名闖蕩街頭，榮獲國內外多項大獎，也成為全台最年輕通過段位七段檢定的劍玉師，相當不容易。

來自台南，年僅23歲的「小螺絲」陳益銓是崑山科大休閒遊憩與運動管理系進修部畢業生，原本是街舞社的他，高三那年為了賺取生活費，跑到中華劍球劍玉運動協會理事長余嘉勇的工廠打工，意外開啟他對劍玉的熱情，余嘉勇帶著他四處比賽，累積許多實戰經驗，讓他相當感謝。

陳益銓表示，過去在街頭表演的劍玉都是技藝的展現，許多觀眾雖驚呼表演技巧，但往往看過就被忘記，無法長久被記住，而要觀眾對表演有認同感、參與感，就要讓觀眾與自己產生連結共鳴，因此開始透過道具，加入雜耍技巧，並讓觀眾也成為表演的一份子。

「劍玉是他人生的一部分」，目前正在當兵的陳益銓，退伍後仍會持續構想各種創意與巧思，來為劍玉表演增添更多火花，同時透過表演、教學、演講來推廣劍玉；陳益銓也不諱言表示，街頭藝人表演的壽命雖很短，但他一定會表演到最後一刻。

陳益銓讓劍玉的玩法不再只是拉著一條線來操控，自2014年起參賽國內、外各大劍玉競賽，走訪法國、波蘭、英國、德國、日本等表演，累積榮獲4座冠軍、4座亞軍、3座季軍，目前也是台灣劍玉成員中最高段位七段的劍玉師，今年更獲得與歌壇天后蔡依林一同拍攝廣告的機會，在影片中大秀精湛的劍玉技巧。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法