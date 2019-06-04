找回「北漂族」！高市破天荒將北上辦徵才活動

2019-06-04 12:12

〔記者黃建華／高雄報導〕為落實高雄市長韓國瑜「北漂返鄉」政見，高雄市勞工局暫定於7月下旬北上舉辦就業博覽會。勞工局長王秋冬表示，這場徵才活動，將挑在暑期學子畢業工作潮期間，提供至少3萬5千元以上薪水職缺，歡迎「北漂青年」能返鄉工作。

勞工局長王秋冬就任甫滿二個月，施政緊抓市長韓國瑜「人進貨出發大財」與「北漂返鄉」兩大政見方針。

截至今年4月底統計資料顯示，目前企業求才需求高達48576人，而求職需求人數為23557人，落差近2.5萬人，求才人數增加原因，除與市長韓國瑜吸引投資擴大招商，帶來企業釋出職缺策略奏效有關外，也顯示目前在地企業徵才平台，較不易讓外縣市學子得到資訊。

經多次局務會議討論，勞工局暫定7月下旬，於新北市某區運動中心辦理「北漂返鄉就博會」。

王秋冬表示，此次活動破天荒辦在外縣市，甚至是在北部辦理，可說是創舉，不僅場地尋覓多時，活動時間也為配合學子畢業找工作，前後更動多次；招募廠商過程尚稱順利，不僅提供的薪資3萬5千元起跳，募得職缺也達3位數，總數持續增加中。

王秋冬認為，市長韓國瑜選舉公報匡列十大政見中，曾明確指出「北漂返鄉服務」，勞工局作為目前青年就業權責機關，自應設法落實政見，回應數以萬計「北漂們」殷切的期待。

王也提到，勞工局目前實施「百工拜訪計畫」過程中，不論是企業資方，或代表勞方的工會，交換意見時常提到公司求才若渴，常有良才難尋的缺憾，希望勞工局主動出擊替伯樂們找到更多的赤兔馬，更歡迎外縣市的優秀人才返鄉打拼。

王打趣說，未來長期目標要讓「北漂」在高雄變成歷史名詞，至少也會讓北漂在高雄變成「保育類動物」，請大家不要低估韓國瑜市長的努力與決心，勞工局會一場接著一場辦下去。

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