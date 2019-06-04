紅鼻子醫師蒞臨高雄長庚 陪伴癲癇病童勇敢歡樂就醫

2019-06-04 11:42

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄長庚醫院癲癇病友會邀「紅鼻子醫生」到院表演，逗趣的演出，帶來滿場歡笑聲，一名病童的爸爸研發生酮麵包給癲癇病症的孩子吃，這次特地準備糕點與大家分享，讓病童與家屬度過歡樂時光。

高雄長庚兒童神經內科主任洪碧蓮表示，面對癲癇病症，醫護人員或社工師的悉心協助外，家屬及病童的努力更顯重要，這次邀請兒童心智科醫師王亮人分享癲癇兒童的心理支持和照顧者壓力調適的方法，讓病童父母親獲益良多

洪碧蓮說，很多病童排斥且抗拒就醫或治療，家長要讓病童接受醫療經常耗盡心力，紅鼻子關懷小丑協會培訓了一群「紅鼻子醫生」，透過表演帶給病童及家屬歡笑與喜悅。

一名病童的爸爸朱先生，透過媒體及醫師講解後知道「生酮飲食」對癲癇病人有良好助益，所以發揮製作糕點的專長，數年前開始研發生酮麵包給癲癇病症的小孩吃。這次他也準備糕點與人分享，大家都大讚好吃，紛紛向他探詢作法，場面熱絡。

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