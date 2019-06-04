大腸癌奪命 常見3錯誤觀念延誤治療

2019-06-04 11:28

〔記者林惠琴／台北報導〕國內不少藝人因大腸癌逝世，北投健康管理醫院副院長梁程超表示，臨床觀察發現，大腸癌患者經常有害怕人工造口影響自尊、一聽到大腸癌就覺得治癒率低而消極面對、寧願接受其他療法等3種錯誤觀念，提醒早期發現、治療成效較佳，但晚期患者不代表沒有希望，須視患者配合度而定。

梁程超指出，不少大腸癌患者認為裝「人工肛門」有損自尊，一度拒絕接受治療。

他解釋，當大腸癌造成嚴重腸阻塞時，有時會做暫時性人工造口，但待一段時間後，就會再將腸子接回去，而若發生在直腸且接近肛門7公分以內的癌變，或已侵犯到肛門的擴約肌，需要在左下腹做腸造口，則是永久人工肛門。

不過，有些直腸癌可先接受化療合併放療，腫瘤縮小到可保留肛門的安全範圍再手術，也就可保留肛門功能。

梁啟超也提到，有些患者一聽到大腸癌就覺得治癒率低而消極面對，但其實大腸癌只要不轉移，早期發現、早期治療，治癒率很高，第一期大腸癌5年存活率高達95%、第二期80%、第三期60%。

另外，梁啟超指出，疾病的治療方法很多，系統也不一樣，不少病人可能寧願接受其他療法，但以臨床實證來說，仍建議要先接受癌症的標準治療流程較佳。

梁啟超提醒，預防大腸癌要減少吃燒烤、油炸的食物，以及加工肉類製品等，多吃蔬菜、水果，並且多運動、保持理想體重，但最重要的還是要定期糞便潛血檢查，一有問題就接受大腸鏡檢查。目前衛福部國健署針對50至74歲族群提供每2年1次糞便潛血檢查，符合條件民眾應善加利用。

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