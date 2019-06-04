台中購物節國產車票選結果出爐 這輛車勝出

2019-06-04 11:15

〔記者張菁雅／台中報導〕首屆台中購物節將在7月10日開跑，消費滿500元即可參加抽獎，獎項中的3輛國產車開放民眾票選，台中市政府經發局今日公布結果，由納智捷S3獲得最高票，將成為台中購物節大獎之一。。

經發局長高禩翔表示，民眾在7月10日至8月18日到台中消費，消費累計滿500元，上網登錄就能參加抽獎，獎項包括價值千萬的精品豪宅、汽車、總統套房住宿、電動機車等。其中3輛國產車獎項，市府挑選納智捷S3、三菱LANCER、豐田Yaris、日產Livina、現代ELANTRA及福特Escort等6種車款，在5月22日至31日開放民眾票選自己喜歡的汽車。

高禩翔今天公布票選結果，共有9127人投票，納智捷S3獲得最高票，達2822票，得票率30.9％，成為台中購物節3輛國產車的最終車款。高禩翔也邀請民眾在台中購物節期間努力消費，把車子開回家。

中智捷汽車公司總經理李健男表示，很高興納智捷S3得到票選第1名的榮譽，納智捷S3全車標配6氣囊加12項主動安全配備，售價55.9萬元起，CP值超高；該公司在中區有很多客戶，未來會協助市府宣傳台中購物節活動。

經發局指出，台中購物節將購買納智捷S3頂級車款，市價60萬元，並提醒中獎民眾，必須自行負擔稅金。

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