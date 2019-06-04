全身8成燒傷曾被自己嚇哭 她勇敢走進人群、步出幽谷...

2019-06-04 11:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕一場大火意外，讓阿惠四肢及面容燒傷達8成，「燒到胸部見骨」還差點送了命。身體的痛楚已經難以承受，醒來後她甚至被自己的面容嚇哭，更別說面對他人的異樣眼光。但阿惠積極復健，利用各種方法讓自己能夠自理生活，且為了訓練自信心，她回家一趟還刻意轉7班車，透過多接觸人群做心理復健。

「活下來，是我最勇敢的選擇」，現年49歲的阿惠堅毅地說。她回憶，1年半前燒傷，送醫時一度失去生命跡象，光住加護病房就長達75天，劫後餘生的她以輪椅代步，吃飯如廁都得靠家人，舉步維艱的她曾半摔在餐廳廁所階梯前動彈不得，當時她痛得大喊「再也不要來這裡」。

阿惠說，她剛清醒時，家人拿手機給她要視訊，她看到螢幕中的自己，「我怎麼變這樣？」當時眼淚不聽使喚地一直掉。不過她知道必須在挫折中再站起來，所以她到陽光基金會進行復健。到了陽光，看到許多跟她相同遭遇，甚至比她更慘的人，給了她更大鼓舞，思考著「如何讓自己更好」。

就此阿惠開始她的復健生活，白天含淚忍痛復健，夜裡則強忍著燒傷後全身刺痛搔癢的不適，但她不間斷思考復健方法。阿惠說，例如喝水，因燒傷後無法抓握杯子，就買幼童用雙邊握把的吸管水壺；沐浴後需擦乳液保護滋潤新生皮膚，她疤痕牽制攣縮致手擦不到後背，就去買奶瓶刷沾乳液，照著鏡子來擦，還有更多更多，她都一一克服。

一步步在陽光治療師協助下，阿惠逐步達成自行吃飯、如廁、洗澡等難題，她說，後來再度重返同家餐廳靠自己力量踏上當初難以跨越的階梯，當下開心大喊「我可以上樓梯了！」雖然訓練自立生活很苦很挫折，但她始終認為「凡事自己來比較好」，想盡辦法克服生活所需。

當身體功能逐漸恢復，接受外觀的改變是另一項考驗，阿惠說，她曾為了不讓老母親擔心，謊稱不會使用視訊通話。而如今身體功能逐步恢復，為重新踏入社會，她鼓起勇氣脫下壓力衣、頭套獨自在外用餐、假日堅持轉7班車從台北回桃園老家，只為訓練自己習慣路人好奇與異樣眼光。接著她將朝重建自己的工作能力，進行美髮相關訓練，希望可以靠自己的力量勇敢生活下去。

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