助銷「雙B級」芒果！郵局商城網挺台南小農做公益
列印

郵政商城網站與各地郵局窗口供民眾訂購外銷日本同等級的台南愛文芒果。（記者王俊忠攝）

郵政商城網站與各地郵局窗口供民眾訂購外銷日本同等級的台南愛文芒果。（記者王俊忠攝）

2019-06-04 10:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南愛文芒果被稱作是國內芒果界的「雙B」等級，每年近夏時開始盛產，是芒果老饕最期待的事，市府除舉辦多場國際芒果節展開國內、外行銷，今年台南郵局也加入挺在地果農行列、協助行銷，從6月5日起至8月底，民眾可在郵政商城與各地郵局窗口訂購外銷日本同等級、在青灰岩長大的愛文芒果。

台南郵局局長蘇慶輝表示，此次與果農合作銷售，台南郵局在玉井、楠西、南化成立上收中心，以最快速的快捷郵件寄送，用速度上守護產品品質，配合此次外銷日本同等級的南化芒果，相信會讓消費者吃得安心滿意，郵局邀請民眾一起來嚐鮮、挺小農做公益。

蘇局長說，郵局為落實社會公益，每銷售1箱芒果就捐款10元給財團法人南市私立菩提林教養院，此次愛文芒果為南化果樹產銷班第79班的優質芒果，從產地及時配送，每箱約10台斤，都以優惠價推出，真鑽級玉文660元、閃耀級愛文680元、璀璨級愛文800元。

今天上午，南市副市長許育典代表市長黃偉哲到台南郵局表達謝意，立委郭國文、市府農業局長李朝塘、北區區長李皇興、北區里長聯誼會長童小芸、公園里長徐富美等人都到場力挺。

副市長許育典表示，市府與中華郵政合作在郵政商城網站建置台灣農特產品館─台南物產館通路，假日不打烊把台南好物產上架、幫忙小農行銷，郵局銷售後還能按盒計算捐款做公益，是件美事。農業局也邀請南市農、漁、 畜、小農、社區攜手成立專館，一起推廣台南優質農特產品，活絡地方經濟與民生。

李朝塘與南化芒果農黃永福都說，農民生產芒果技術成熟、沒有問題，但果農對行銷就是門外漢了；黃永福略吐苦水說，現今幫果農外銷的貿易商會刻意對果農殺價、壓低向果農收購芒果的價格，使辛苦栽培照顧芒果的果農利潤有限，希望政府幫忙勸貿易商不要刻意殺價，讓果農能有合理利潤收益，不要都被貿易商賺走。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法