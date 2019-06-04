助銷「雙B級」芒果！郵局商城網挺台南小農做公益

2019-06-04 10:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南愛文芒果被稱作是國內芒果界的「雙B」等級，每年近夏時開始盛產，是芒果老饕最期待的事，市府除舉辦多場國際芒果節展開國內、外行銷，今年台南郵局也加入挺在地果農行列、協助行銷，從6月5日起至8月底，民眾可在郵政商城與各地郵局窗口訂購外銷日本同等級、在青灰岩長大的愛文芒果。

台南郵局局長蘇慶輝表示，此次與果農合作銷售，台南郵局在玉井、楠西、南化成立上收中心，以最快速的快捷郵件寄送，用速度上守護產品品質，配合此次外銷日本同等級的南化芒果，相信會讓消費者吃得安心滿意，郵局邀請民眾一起來嚐鮮、挺小農做公益。

蘇局長說，郵局為落實社會公益，每銷售1箱芒果就捐款10元給財團法人南市私立菩提林教養院，此次愛文芒果為南化果樹產銷班第79班的優質芒果，從產地及時配送，每箱約10台斤，都以優惠價推出，真鑽級玉文660元、閃耀級愛文680元、璀璨級愛文800元。

今天上午，南市副市長許育典代表市長黃偉哲到台南郵局表達謝意，立委郭國文、市府農業局長李朝塘、北區區長李皇興、北區里長聯誼會長童小芸、公園里長徐富美等人都到場力挺。

副市長許育典表示，市府與中華郵政合作在郵政商城網站建置台灣農特產品館─台南物產館通路，假日不打烊把台南好物產上架、幫忙小農行銷，郵局銷售後還能按盒計算捐款做公益，是件美事。農業局也邀請南市農、漁、 畜、小農、社區攜手成立專館，一起推廣台南優質農特產品，活絡地方經濟與民生。

李朝塘與南化芒果農黃永福都說，農民生產芒果技術成熟、沒有問題，但果農對行銷就是門外漢了；黃永福略吐苦水說，現今幫果農外銷的貿易商會刻意對果農殺價、壓低向果農收購芒果的價格，使辛苦栽培照顧芒果的果農利潤有限，希望政府幫忙勸貿易商不要刻意殺價，讓果農能有合理利潤收益，不要都被貿易商賺走。

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