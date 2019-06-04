認識台灣400年歷史！興國高中「在地學」課程 議員也來上

2019-06-04 10:22

〔記者王涵平／台南報導〕興國高中發展「在地學」課程，讓學生認識台灣在地400年歷史，南市議員李宗翰聞訊也感興趣，跟著一起上課。

校方表示，108課綱即將上路，多元選修課程是重頭戲之一，台南市政府舉辦「全台首學課程博覽會」，興國高中參展課程「在地學」吸引目光。

李宗翰表示，新營及鄰近鄉鎮有近400年的發展歷史，若能藉由學校課程喚起對地方的情感，能讓離鄉的遊子找到根，相信能讓更多的青年返鄉，讓地方更繁榮。

興國高中在地學課程共有5位不同領域的授課老師，課程目標是藉由各領域的學習，引導學生有系統地認識自己所生活的這片土地，編織對家鄉的情感，更能以不同形式讓學生了解台南、體驗台南之美。

美術老師羅苡誠、地理老師蔡文凱協同授課，帶著同學從建築物切入，羅苡誠更親手繪製許多知名建築的外觀，再由蔡文凱引導同學著色並查詢建築物的相關資料，最後並請小組成員上台分享。

修課學生楊皓鈞分享時介紹新營區新民國小的音樂館，大家才知道是張兆榮醫師在20年前為紀念英年早逝的恩師鄭奇章啟發他奮發向學，捐款1000萬興建新民國小音樂館、促成開辦音樂班，成為學校特色。

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