粉絲翻出50年前處女作 鐘玲簽書會驚喜

2019-06-04 09:44

［記者黃旭磊／高雄報導］粉絲於舊書攤找出50年前首部小說，作家於簽書會驚喜。

旅外多年，中山大學前文學院長鐘玲返回故鄉高雄舉辦簽書會，台南粉絲夫妻沈俊宇、吳少鈺於二手書店找到2本「赤足在草地上」，1970年7月初版，為鐘玲25歲時撰寫處女作，作家驚喜也感嘆時光飛逝。

沈俊宇今天說，喜歡鍾玲教授涵養，10年前於台南找到舊作，心情如尋到寶，特地到高雄讓鐘玲簽名，也買了新作「深山一口井」回家細細品味。

「深山一口井」簽書會本週於高雄大遠百誠品舉辦，知名詩人余光中遺孀范我存、中華藝校董事長呂惠美、前高師大校長戴嘉南伉儷及千佛山法師們等上百名賓客及粉絲到場。會中，鍾玲與中華藝校影劇科主任金尚東共同朗讀書中作品「求婚」，故事啟發自2016年台南真實事件，單親男女在人生晚年找到幸福，雖然來得晚、也短暫，卻是人間至情至性。

鐘玲曾獲國家文藝獎，就讀高雄女中，拿到威斯康辛大學麥迪森校園比較文學博士，曾任教紐約州立大學、香港大學，並任我國中山大學外文系主任、文學院院長、香港浸會大學文學院院長、講座教授、協理副校長、澳門大學書院院長等職務。

簽書會上，知名詩人、前海軍將領汪啟疆致贈「老戰役的故事」一書，書中「永定艦中校艦長鍾漢波」為鍾玲父親，撰寫鐘玲幼童期與弟弟鍾堅及父母故事，一張全家福照片彌足珍貴，鍾玲既驚喜又感動。

鐘玲說，53歲時跟白雲老禪師學智慧，領悟到樂觀、喜樂、智慧等正面能量，逐漸下決心寫出人生善意與自我提升，會堅定地寫下去。

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