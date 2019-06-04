春遊補助只到六月底 暢遊台中手腳要快

2019-06-04 08:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府觀光旅遊局5月推動春遊補助優惠專案，週日至週四每房補助500元住宿費，共300多家旅宿業者參與，府觀旅局表示，活動將於6月30日結束，歡迎全國民眾把握最後時間，踴躍來台中旅遊住宿，拿好康、抽好禮。

觀旅局長林筱淇表示，台中觀光旅遊資源豐富多元，有各具特色風格的旅館民宿供選擇入住，觀光景點更是聞名中外，如彩虹眷村曾登上英國廣播公司BBC的版面；獲選全國十大自行車經典路線的東豐及后豐鐵馬道，為舊山線鐵道改建而成自行車專用道；還有高美濕地夕陽，被國際網站譽為一生必遊一次的景點，絕對值得國人前來細細品味與發掘。

觀旅局指出，春遊補助優惠專案分為自由行旅客住宿優惠及團體旅遊優惠二大部分，自由行旅客住宿優惠部分，民眾只要在週日至週四入住參與活動的合法旅宿業，每房可補助500元，每人限1次；入住當日滿18歲至40歲青年住宿台中市東勢區或新社區的民宿，可再多享1次補助機會；另有94家旅宿業者主動加碼，提供折抵住宿費、免費泡湯、免費接駁、下午茶、宵夜、精美伴手禮及潛水課程搭配住宿再享更多折扣等優惠。

團體旅遊優惠活動部分，凡透過合法旅行社申辦，每團人數10人以上，行程於台中2天1夜以上、住宿本市合法旅宿、遊程經東勢或新社即可參與此方案活動，每人每日獎助500元，每團上限3萬元，若是企業員工旅遊或入住星級旅館，則每團上限5萬元。

觀旅局指出，春遊專案自由行旅客住宿優惠，除住宿費享有折抵每房500元補助外，還可參加市府舉辦的抽獎活動，獎品包括名牌電動機車5台、電動自行車5台、LED液晶顯示器5台及名牌紫外線殺菌烘碗機、微電腦微波爐、10人份電鍋、14吋立扇等各10台，獎品豐富，一定要把握機會。

春遊補助相關訊息，可詳見活動網頁專區（ https://springtour.app/event/springtour.php ），或台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/ ）。

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