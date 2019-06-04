長榮航勞資爭議未解 空姐苦站12小時盼改善過勞航班

2019-06-04 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空勞資爭議未解，桃園市空服員職業工會今下午將號召500名現役空服員，進行「台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行。有3名空服員代表則是先於今日凌晨4點開始，在張榮發基金會大樓外展開長達12小時的「苦站」抗議。

長榮航空勞資爭議歷經20次團體協約至今協商未解，桃園市空服員職業工會2日表示，長榮空服員數次走上街頭、開啟談判，並經歷多次調解及重啟協商，但長榮航空公司仍不願給出有誠意的方案，因此工會將於4日下午1點在長榮國際股份有限公司前集結，希望透過遊行的方式表達訴求。遊行預定於下午1點30分開始，從長榮國際股份有限公司前（台北市民生東路166號）集結，並行經行政院和總統府，在凱道合唱美麗島和勞動者戰歌，預計下午4點將抵達張榮發基金會。

今日凌晨4點起，包含廖以勤、曲佳雲、黃君婷等3名空服員代表也展開連續12小時的「苦站」抗議，因為由台北飛往東京、北京、金邊的三大紅眼過勞航班，工時都是接近12小時，希望透過這方式讓外界知道，空服員並非貪婪而走上街頭，而是表達空服員希望上班時間符合法規上限，拒絕超時工作、改善過勞航班的罷工訴求。

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