06/04 各報重點新聞一覽

2019-06-04 06:12

自由時報

補鐵補過頭 學者警告恐增罹癌風險

現代人重養生，常愛用保健食品補鐵補血，但國健署委託學界調查指出，中高齡女性及十九到七十五歲以上男性對鐵質攝取量大多「超標」；學者更警告，若血液中「儲鐵蛋白」過高，反可能對細胞ＤＮＡ損傷，甚至恐有罹癌危機，民眾不要補鐵過頭，成年男性則可多捐血，降低血鐵值，也可減少癌症發生。

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社區拒讓上廁所 不法侵害心理健康權

新北市未成年的女學生小蘭（化名）在自家社區一樓的圖書館念書，突然肚子痛，想借用一樓物管辦公室的廁所，卻遭物管公司王姓經理及社區陳姓主委拒絕並報警，小蘭痛到差點昏過去，家長事後氣憤求償；新北地院認為，他們明知無依據可禁止，仍拒絕小蘭使用廁所，且小蘭沒有刑事犯罪卻報警，故意侵害她的「心理健康權」，判主委賠償兩萬元、王姓經理及物管公司賠償兩萬元精神慰撫金。

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已婚兩男搞同志婚外情 判賠10萬

台灣同性婚姻專法已通過實施，台南出現一對各自已婚的男同志大搞婚外情，其中一名男同志的妻子，認為她的配偶權被男性「小三」侵害，提告求償，台南地院判兩男須連帶賠償十萬元。

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蘋果日報

30年前的今天 北京屠城 悼民運勇士 平反六四

30年前的今天，中國解放軍軍隊用槍口對準同胞，超過1萬人傷亡的慘劇，北京城腥風血雨，天安門廣場變成殺戮戰場，六四事件震驚全球。30年過去，今天台港都將舉辦六四悼念活動，號召民眾站出來要求中共當局平反六四，並為罹難的民運勇士致哀。

賀一航 64歲驟逝 幽默魅力獨特 抗癌8年拒插管

80年代崛起於秀場的知名主持人賀一航（本名曾新民），昨晚因大腸癌病逝於台北榮總，享壽64歲。他2010年因心肌梗塞裝置心臟支架，2011年發現罹患大腸癌第三期，手術開刀後決定不接受化療，連健康檢查也沒有定期做，他生前曾表示：「要是自己病危，決不要插管急救，要活得有尊嚴。」據瞭解，賀一航在上月底住進北榮治療，因癌症轉移至多重器官，住院約一周即在昨晚8時50分辭世。

聯合報

李進勇提「公投大選脫鉤」 藍批未修法就準備作弊

中選會主委李進勇昨上任，談及公投是否併明年總統大選，他表示除選務改進外，也希望從源頭減量。他說，行政院所提公投法修正草案，讓大選和公投從「應」一同舉辦，改為「得」併辦，就是希望給選務部門空間；且未來將訂出一個標準，「一定數量內的公投」才能夠併大選舉行。

賴清德：若當選總統 不會宣布台獨

行政院前院長賴清德昨天接受聯合報專訪，向其他總統參選人喊話，二○二○選舉，大家把統一和獨立講清楚。他若當選總統，不會再宣布台灣獨立；他將積極推動憲政改革，建立權責相符的政府體制，但不會更動憲法前言。

中國時報

火力全開 韓挺進國民黨初選

高市議會3日市政總質詢最後一天，綠營炮火猛烈，狂酸韓國瑜，但韓也不是吃素的，霸氣還擊，就連「好好先生」副市長李四川，也罕見動怒，對綠議員火力全開。總質詢結束後，象徵韓的緊箍咒解除，猶如「孫悟空準備大鬧天宮」，全力朝黨內總統初選挺進。

貿易戰波及 5月製造業PMI驟跌

貿易戰烽火再起，國內經濟開始呈現緊縮了！中經院昨公布5月製造業採購經理人指數（PMI）指數驟降3.5點、來到48.2，中斷僅1個月的擴張轉為緊縮，學者示警美國炮火四射，掃向墨西哥、印度，不僅影響景氣復甦腳步，陸美貿易戰升級「世界貿易戰」一觸即發。

國人鐵質攝取量超標概況

女學生小蘭（化名）在自家社區1樓的圖書館念書，突然肚子痛，想借用1樓物管辦公室的廁所，卻遭物管公司王姓經理及社區陳姓主委拒絕並報警，小蘭痛到差點昏過去，家長事後氣憤求償。圖為模擬示意畫面，與本案人物無關。（資料照）

兩名已婚男同志大搞婚外情，被其中一名男同志的妻子提告判賠十萬元。圖為模擬示意畫面，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

縱橫演藝圈40年的知名主持人賀一航（見圖，資料照），驚傳昨晚8點多因大腸癌病逝台北榮總，享壽64歲。（資料照）

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