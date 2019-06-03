5年前被「砍頭」 玉井芒果綠隧復原情況是…

2019-06-03 22:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市玉井望明社區的芒果樹綠色隧道，是當地知名的觀光特色，5年前卻慘遭公所「砍頭」，過度修剪，一片光禿，引發抨擊；歷經了自然休養，枝葉逐漸茂密，現已構築出綠蔭的雛形，美景再現，指日可待，令人欣慰；但生態復原比預期的慢，也顯見當時下手之重。

2014年的9月份，當時玉井區公所受理地方書面陳情，指稱芒果樹受病蟲害之苦，長滿青苔，逐漸枯萎，且掉落的土檨仔也會影響行車安全，希望能夠整理、矮化，因此僱工修剪。

施工人員卻過度修整，連重要的側枝都去除，僅留骨幹，形同砍頭，當地愛樹人士驚覺綠隧美景頓失，網路發文質疑，各界罵聲四起，公所遭批「生態殺手」。

這處綠色隧道位於南185線，有85年歷史，玉井區長張文榮表示，當地在望明、三和里交界，約700公尺的路段上，兩側栽種土檨仔芒果樹，根據統計，共106株，已枯萎的，都陸續補植，維持穩定的數量。

張文榮說，近5年來，暫停一些人為的綠美化規劃，減少外力的介入，只協助社區除草，盡量讓芒果樹自然地休養、復原，重新開枝散葉，再度構築出生態隧道。

園藝專家當時現勘後認為，修剪方式太過頭，想重現昔日茂密、成蔭的美景，至少得5年，保育人士戲稱「還要等到第3屆台南市長上任」。

光陰似箭，如今第3屆市長黃偉哲已上任，綠色隧道逐漸復原中，雛形重現，但要回復昔日盎然的茂盛景致，張文榮評估「還得再2年」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法