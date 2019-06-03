桃園鐵路地下化 中壢臨時車站、跨越路橋明年9月完工

2019-06-03 23:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦、交通部鐵道局長胡湘麟等人，3日前往中壢車站臨時後站、機捷A23站現勘，目前交通部鐵道局以及施工單位，正在施作中壢臨時車站，未來將保留中壢前站，並闢建行人天橋協助連結前後站，中壢臨時車站工程預計明年9月完工，考量臨時車站將使用6至7年，為改善現有後站長期缺乏無障礙設施的問題，規劃跨站天橋及無障礙電梯，讓行動不便及攜帶大件行李的旅客可藉由無障礙電梯進站搭車，同時改善中壢車站乘車動線問題。

鄭文燦說，中壢臨時站完工後，將進行中壢站體開挖，並同步遷移鐵軌，其中元化路地下道去年順利封閉，拆除後將納入機捷A23站站區空間，並與中壢新站形成三鐵共構站體，長度達110公尺，提供3層樓的空間，同時收納機場捷運延伸線、捷運綠線延伸線以及鐵路地下化，未來將是中壢地區的關鍵交通樞紐，同時帶動站區周邊的商業發展。

市府目標在2年內完成中壢新站站體結構開挖，進行後續工程施作，機捷A23站先導工程已於去年9月開工，目前完成中興地下道拓寬工程，鐵路地下化工程已完成工程設計初稿，綜合規劃正報交通部審查中，若今年順利通過行政院審查，將於綜規核定後工期7年，完成桃園鐵路地下化工程。市府正與交通部鐵道局研商，希望內壢以南的臨時軌道工程，能提早至今年6月或7月進場施工。

至於機場捷運進入中壢段工程目前進度超前，A22站以及A23站土建工程進度超過50%，機電工程也於近日重新上網招標，希望盡快完成工程發包，未來機場線與綠線將互相接軌，從八德串聯至中壢。

鄭文燦強調，中壢新站將串接鐵路、機捷延伸線以及捷運綠線延伸線，工程浩大且關鍵，市府一路克服種種阻礙與難關，讓原本只是空中樓閣的構想，化為實際按照進度表、逐步推動，市府團隊及工程人員的付出與努力，懇請市民鼓勵與肯定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法