主持食安會報 蘇揆：食安問題不可鬆懈

2019-06-03 22:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日主持「食品安全會報」表示，食品安全非常重要，從產地到餐桌攸關每一個人的健康，社會重視食品安全，任何食安問題皆備受矚目，政府不可鬆懈，相關部會應一起努力，盡心盡力盡責，讓國人放心。

蘇揆聽取「食安五環加強查驗」報告後表示，為落實食品安全，應盤點法令規範，並檢視其是否周延。要讓生產者、流通者、使用者知法且守法。同時進行農產品標章整合、清楚標示，提供消費者可信任之標章，相關部會要緊密合作樹立權威，中央與地方共同協力為食安把關。

政院食品安全辦公室指出，政府從源頭控管，以提升食品鏈安全性，其中農漁畜產品用藥安全監測，105年檢驗件數約6萬3000餘件，107年至108年第1季已提升至逾10萬4000件，合格率均達96%以上。

食安辦進一步提及，食安管理如同治安與反毒，要隨時拴緊螺絲，將納管與輔導小型業者、傳統食品及農產品生產，加強跨部會及地方政府合作，並學習歐盟等先進國家食安風險溝通的態度方式，妥善溝通內容，提升社會信任。

針對農委會提出「雞蛋與液蛋產業食安管理改善措施」報告，蘇揆表示，「農產品生產管理驗證法」已於今年5月16日函請立法院審議，請農委會積極爭取支持，儘速完成修法程序；尚須修定的「畜牧法」請加快程序提報政院，上述兩法攸關食品安全，請主管機關掌握修法時程，不可延滯，同時盼藉由修法彌補不足之處，讓法令更加周全。

農委會主委陳吉仲也在會中表示，雞蛋與液蛋問題可能出現在畜牧場、洗選場與液蛋業者，如畜牧場平均有1%會破殼，破殼蛋絕對不可供消費者食用，也不應作為液蛋使用，因此規範畜牧場符合良好生產規範與要求溯源，可避免此一問題。

陳吉仲指出，「農產品生產管理驗證法」目前立法院已完成一讀，可望在立法院下個會期通過，農產品初級加工管理將回歸農委會，未來農產品溯源也有法規依據。

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