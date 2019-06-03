週二滯留鋒面離台感受悶熱 注意午後雷陣雨

2019-06-03 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3日）鋒面仍舊滯留在台灣北部海面，天氣狀況時雨時晴，除此之外其他地區天氣穩定。明天（4日）這波鋒面就會離台，白天感受上會較為悶熱，容易有局部雨的情況發生，但入夜後天氣將轉趨穩定。

根據「中央氣象局」預報，明天位於台灣北部海面的滯留鋒面將逐漸遠離，但西半部地區在上半天仍有局部短暫陣雨，山區較容易有明顯雨勢，中午過後各地也有雷陣雨發生機率，建議民眾早上出門記得攜帶雨具。溫度方面，明天各地高溫普遍在32至34度，沒下雨時感受上會比較悶熱，提醒民眾外出活動記得隨是補充水分。

另外，「天氣風險公司」表示，週二開始台灣附近太平洋高壓逐漸增強，風場轉為偏南風，很明顯轉為台灣典型的夏季天氣型態，預告今年端午假期將十分炎熱，並要特別注意可能有午後雷陣雨發展。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報指出，明天高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

紫外線方面，明天除了基隆市是「高量級」的橘色提醒外，其他地區都來到「過量級」的紅色警示！提醒民眾減少在烈日夏活動的時間，做好防曬工作。

另外，明天金門及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾在交通往返上多留意航班資訊。

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