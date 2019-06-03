桃園A7站合宜住宅釋8戶待租戶 17日起開放申請

2019-06-03 22:44

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府與內政部營建署推動「機場捷運A7站合宜住宅出租」，共有225戶於去年1月全數簽約入住，不過有租戶因個人因素提早解約，桃園市政府住宅發展處今天公告，目前釋出8戶待租戶。桃市府住發處長莊敬權表示，此次續招租將採先到先辦、隨到隨辦方式臨櫃受理，開放申請時間為17日至7月10日止，提醒意者可把握時間提出申請。

莊敬權指出，由於原有租戶因個人因素提早解約搬離合宜住宅，經盤點此次共釋出2房型3戶、3房型3戶及4房型2戶共計8戶，月租金為7500元至1萬1800元間，另方面，政策優先戶及敦親睦鄰戶租金優惠為500元至7000元，租期統一至2021年12月31日止。

「申請期限截止前不會停止受理！」莊敬權說明，為了避免日後又有租戶因個人因素，而臨時變掛不租房，因此即便在受理期限內已將待租戶全數租出，仍會持續受理申請至收件期限截止，他強調，請民眾不用擔心，一定會將符合資格的申請人造冊列為候補戶，以備不時之需，歡迎民眾踴躍申請。

桃市府住發處指出，此次續招租相關訊息已公告於住發處網站，民眾可自行下載申請書表或至住發處臨櫃索取，受理申請期限17日起至7月10日止，意者可依資格條件檢附相關證明文件，送至住發處（桃園市龜山區自強南路一○五號一樓），無開放線上申請及郵寄。更多詳細訊息可洽住發處：（03）329/8600轉304，或至桃市府住發處官網

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