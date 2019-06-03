廈門五通客運碼頭新通關大樓啟用 旅客70分鐘前報到

2019-06-03 23:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門、廈門小三通旅運人次去年達174.5萬人次，廈門因應人流增加，在原有五通碼頭通關大樓隔壁興建的新通關大樓今天啟用，金門縣港務處提醒旅客，提前在開船前70分鐘到達碼頭辦理報到，以免權益受損。

金門縣港務處長何佩舉說，廈門「五通客運碼頭」自2008年8月31日對金門通航以來，已成為兩岸往來最重要和最方便快捷的通道；每天往返廈門、金門航線有36個航班，其中2015年到2018年連續4年，廈金客流量均超過160萬人次，可見五通碼頭的重要性。

何佩舉說，廈門口岸等單位有鑑於客流量大，擔心旅客不熟悉新的通關動線，請金門港務單位幫忙宣導，請旅客務必在開船前70分鐘到達碼頭。

1名碼頭服務人員說，以下午2時開船為例，過去旅客到五通搭船，最慢在1時30分前到碼頭辦理通關手續，現在就不行了，至少要在中午12時50分就要到港才來得及。

何佩舉說，多次前往五通實勘新的通關動線，提醒旅客抵達五通碼頭時記得先到1樓辦理登船手續及行李托運，接著到2樓安檢→驗票→海關、邊檢→登船口登船→再下扶梯、樓梯至1樓引橋上船。

何佩舉說，小三通自2001年1月2日開通以來，廈金航線的旅客運輸量從當年的2萬多人次發展到2018年的174.5萬人次，增長83.76倍；廈門市口岸辦等單位在五通客運碼頭闢建10條自助查驗通道，其中出境6條、入境4條，自助查驗通道平均通關速度約6秒到8秒，比人工查驗快4至5倍；另外，船席泊位由4個增至6個，第1個船席到第6個船席的距離大概有500公尺。

1名李姓旅客今天初體驗，對於改造過後總建築面積10萬5447平方公尺的五通碼頭，覺得「有點不習慣」，甚至大到「不知道什麼是『擠』」，但也提醒其他旅客，在2樓驗票的那1關，仍要記得攜帶台胞證以供查驗。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法