看過來 台中這些大建設在玩大風吹⋯

2019-06-03 23:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新團隊上任後，多項重大建設地點變動，包括台中市足球園區、巨蛋都搬家，北屯區太原段社會住宅也被調整到西屯區國安段。

足球園區地點原本在北屯區環中路與榮德路口的「文中小6用地」，現在移到南屯區益豐路三段與龍富九路口的「文中小用地」，雖然運動局提出變更地點的理由，是基於縮短作業期程及後續營運維護花費，以及達到區域均衡發展等。但台中市議員江肇國今日指出，根本是政黨輪替後，新市府為了在這裡蓋巨蛋，才調整足球園區地點。

而在前市長胡志強時期，巨蛋的地點就規劃在北屯區「文中小6用地」，前市長林佳龍任內將巨蛋地點改為北屯區崇德路與松竹路口，市長盧秀燕上任後又改回來。

市府運動局長李昱叡指出，巨蛋規劃可容納1萬5000人以上，加上舉辦大型活動的工作人員、選手及教練等人員，必須在交通便利的地點，才能在短時間內疏散人潮，且不會引起附近居民反彈，新的地點緊鄰74號快速道路，交通動線優於原先地點。

市議員賴順仁也說，崇德路與松竹路口附近人口稠密，附近道路無法負荷1萬5000人進出，交通影響評估根本過不了，所以現在換地點不是壞事。

另外，北屯區太原段社會住宅原訂興辦450戶，市府取消該處計畫，將地點改到西屯區國安段，先前也遭到外界質疑「逢龍必反」，市府解釋，因北屯區已有同榮段及北屯段社宅計畫，評估檢討後調整至社宅需求度高的西屯區，新增國安段社宅計畫，將分3期興辦，第1期500戶預計明年發包。

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