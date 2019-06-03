獨家》申請抵繳暴漲地價稅 新竹縣本月底前公布辦法

2019-06-03 21:54

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣去年調漲公告地價後引爆新興開發區有些地主地價稅暴漲的爭議，縣府將在本月底以前成立單一窗口且公告，鎖定：非法人、經公辦市地重劃或區段徵收過、且沒買賣過土地的原始配地地主，提供他們申請在一定期間內，無償提供土地給縣府做停車場、公園綠地或廣場等6大類別使用以抵繳地價稅。申請核定當年就可以獲得免徵。

考慮經濟規模，目前縣府初步的「共識」是，這6大類別依其使用目的不同，所需的最小面積也不同。從所需面積最小的綠地至少要500平方公尺（152坪）起，到計畫面積最大、用於保管拖吊車輛的保管場需要至少5000平方公尺（1520坪）不等，依申請人的申請而有不同的條件。

而目前最被陳情地主「青睞」：做停車場、公園、綠地、或廣場用途的方案，除了前述綠地至少要152坪，其他的開發面積都必須要2000平方公尺（605坪）以上，才符合投資開發的經濟效益。

至於這6大類別無償提供給縣府使用的期間則從3年到10年不等。地主如果要提早解約另做使用或買賣，都會有違約金的問題。

此外，縣府對於公園、綠地、以及廣場還要求，也就是其基地所在周邊200公尺以內最好不要有相同的設施存在，除非經過縣府特許，以嘉惠周邊還沒有這類公設地的街廓，基地還必須鄰接有面寬8公尺以上、可供通行的道路。

要申請做停車場的，基地附近200公尺內的停車需求必須大於供給，且經各單位會勘確認，同樣也須鄰接有面寬6米的可通行的道路才行。

縣府初步評估前述最可能被申請的類別中，以做停車場最花錢。

縣府規劃的申請條件是以可停放50輛自小客車為計算基礎，如果申請的基地本身已有柏油鋪面，每劃1格成本在1000到2000元之間。但因這些土地幾乎都仍是農地的「外貌」，屆時恐怕光整地的費用就相當可觀，所以前述雖是各局處目前匯聚的「共識」，但最後公告仍以縣長楊文科拍板定案的為準。

儘管如此，縣府因應民進黨籍縣議員張珈源在5月初定期會中的質詢，目前是以6月底前公告相關申請辦法，且成立單一窗口受理地主申請的目標在努力，以趕上今年10月編列明年預算的腳步。至於獲核定准予抵稅的地主，核定的當年地價稅就可以免繳。

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