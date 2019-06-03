白河替代役男專業多元 百年古井也重生

2019-06-03 20:54

［記者王涵平／台南報導］全國績優替代役今日齊聚白河蓮鄉參訪，專業多元的白河替代役也展現社造成果，包括讓百年古井展新貌，內政部次長陳宗彥與地方各界參與揭幕。

白河區連續3年申請社區營造替代役，更於前年開始獨步全台申請長照替代役，結合社造及長照，深耕地方，活化地方特色，屢獲得役政署肯定。

陳宗彥與役政署長龔昶仁今日帶領來自全國的97位績優役男至白河學習交流。白河區4位替代役包括具有化工背景林家群、設計專才謝哲偉、醫療背景陳彥宇及楊家和，投入社區照顧長者，並以「築」計畫，將河東活動中心顯濟宮旁古井及週邊塑造成一個文創娛樂場域，融入社區特色與民俗文化。

廢棄古井以馬賽克妝彩上新的面貌、賦予不一樣的生命，陳宗彥與役男、80位河東長者見證啟用，期望有意義的創意活動能夠永續並帶動白河觀光。白河區長蕭福清除感謝役男服役期間奉獻所學，將會讓成果延續及保存，並強調白河是役男的第二個家，歡迎常回家來看看。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法