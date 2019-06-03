師大商圈就地合法未與居民溝通 柯文哲吃驚：怎麼這樣

2019-06-03 19:55

〔記者郭安家／台北報導〕師大夜市抗議再起！台北市都市計畫委員會將審議師大夜市都市計畫變更案，將泰順街38巷至師大路135巷街廓，從第三種住宅區變更為住三（特），餐廳鄰5公尺以上巷道可望申請就地合法：台北市議員李柏毅於市政總質詢痛批，市政府事先未與居民溝通，毫無專業可言；市長柯文哲回應，指稱不解下屬「怎麼這樣做」。

師大周邊社區都市計畫使用分區多為第三種住宅區，商家須臨6公尺巷道，餐飲業須臨8公尺以上道路，才符合「都市計畫法」，否則違規使用，但商圈巷弄多為6公尺以下。住戶數度發起抗爭，都委會卻將審議業者就地合法案，只要各自街廓50％以上住戶同意，可在1樓及地下1樓營業；但住戶更不滿，此案僅90多戶陳情表示贊成，另有約755戶沒表達意見或根本不知情。

李伯毅質詢指，這次北市府提出都計變更，範圍變大、強度變強，但根本沒跟居民溝通，就連當地里長也不知道，詢問柯文哲是否知情？柯文哲聽聞回說，這應該還未通過，現在做都市計畫通盤檢討，還在討論、未通過。

都發局長黃景茂回應，現在有條件讓一些行業別可以放寬，都計通盤檢討是程序，商圈有提出陳情，6月底會舉辦說明會，他沒有壓力。

李伯毅痛批，師大商圈周邊是住宅區，幾乎6公尺以下巷道，居民也比較多，到底專業在哪裡，根本就不該送進台北市都委會，憑什麼送進去，質疑北市府包庇商人！

柯文哲回說，照標準動作做，按SOP就好了，並坦言這回去研究看看，流程哪裡出問題，他要求底下照規矩辦事，「還未做就知道有炸彈，怎會這樣做」。

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