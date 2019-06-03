疫病》警訊！高雄登革熱群聚感染再增3例 累計已10人

2019-06-03 19:05

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市登革熱群聚感染持續延燒，衛福部疾管署今日公布再新增3例本土登革熱，均屬於三民區鼎金里同一波群聚感染事件，該群聚感染事件共計已有10人中鏢，坦言是一項警訊。

根據疾管署資料，此次高雄市新增的3例本土登革熱，分別是10多歲男性、30多歲男性、50多歲女性，均居住於鼎金里，近期無出國史，活動地以住家、學校及工作地點為主，在5月29日至6月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀後就醫，確診登革熱第四型陽性，目前均住院治療中。

疾管署副署長莊人祥表示，該3名個案住家均位於5月29日公布確診個案150公尺內，具有高度地緣相關性，研判屬於同一波群聚感染事件。

莊人祥指出，此群聚感染事件累計已涉及10人，是一項警訊，由於南部病媒蚊是埃及斑蚊為主，主要活動在戶內，且可能叮咬一下就離開，因此接下來做好圍堵，避免疫情向外擴散是防治重點。

莊人祥也提到，5月29日公布確診個案發病日是5月27日，若在超過兩週未再新增病例，就代表成功防堵、未出現次波感染。

目前高雄市政府已辦理「登革熱聯合大掃蕩」，至個案居住地、活動地及周邊等共6個里別，執行高風險場域巡查及孳生源清除等防治工作，同時聯繫國家蚊媒傳染病防治研究中心和環保署南區督察總隊督察大隊，協助進行防治後成效評估及社區病媒蚊監測等相關防治工作。

另外，在群聚感染事件中，5人有鼎金里金獅湖市場活動史，該市場人潮眾多，為避免疫情經人流擴散，高雄市政府已針對市場範圍插設「登革熱警戒旗」，並對攤商及民眾進行體溫量測健康監測，提醒民眾加強防蚊措施，並減少出入警戒區範圍。

疾管署統計，今年國內累計11例本土登革熱，個案均居住高雄市；另有153例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，也是以高雄市25例最高。＃

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