效法史懷哲 屏大前進台東、恆春7所國小課輔

2019-06-03 17:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國立屏東大學師資培育中心今天舉辦誓師大會，將在暑假期間效法史懷哲精神，前往台東2所及恆春半島5所偏鄉小學，為超過250位兒童進行課業輔導，校長古源光也勉勵學生，隨時自問「我為何來到這個地方？」提醒同學莫忘初衷，扮演教育界的醫生，帶給偏鄉孩子憧憬與希望。

屏東大學師資培育中心團隊將從今年7月起到台東、恆春半島位小學生課輔執行「108年教育部推動大學師資生實踐史懷哲精神教育服務」計畫及108年「關懷偏鄉弱勢學童寒暑假補救教學計畫」兩項暑期課輔活動。

台東的綠島公館國小、鹿野龍田國小，將有屏東大學15位師資生參與，在7月1日至7月19日展開為期三周的營隊；恆春半島課輔學校則有恆春鎮大平國民小學、山海國民小學，車城鄉車城國小，牡丹鄉石門國小，滿州鄉滿州國小，預計有35名師資生前往，從7月1日至7月12日，輔導206名小學生。

古源光表示，有些國小地處偏僻，欠缺各種資源，很需要教育新血的協助，而同學們在課輔的過程中，把教學過程的應變與經驗，化做未來成為優秀教師的重要元素，他也肯定同學願意放棄暑假玩樂的機會，把時間奉獻給偏鄉孩子，這就是教育的核心價值「愛」。

屏大師資中心主任楊智穎表示，屏大課程主要以專業輔導為主軸，強調生活化、動手做、創意思考以及有感學習，內容豐富多元，這二項暑期課輔活動，每年均獲得教育部及財團法人行天宮委員會提供經費補助，為偏鄉弱勢學童在暑假中進行課業輔導，執行績效卓著，大大提高偏鄉孩子的學習效果及信心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法