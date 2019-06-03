醫病》阿嬤忘東忘西失智症上身 積極治療可延緩

2019-06-03 19:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中86歲阿珍阿嬤身體硬朗，平時都可自己到菜市場買菜，但近來常買菜後找不到回家的路，甚至重複買同樣的東西塞滿冰箱，就醫後發現有初期失智症的症狀，經藥物和行為治療後獲得控制，醫師提醒，台灣65歲以上老人，每12人就有1人罹患失智症，但失智並非老化的正常現象，還可能因水腦等疾病出現失智，提醒民眾發現家中長輩出現疑似失智症狀時要積極處理，才不會讓症狀急速惡化。

大里仁愛醫院神經內科林俊豪醫師今天表示，這名患者到院時，家屬表示，媽媽最近都會一直重複說同一件事，還會忘記是否吃過飯、買過相同的蔬果，經由問診和身心評估，確診罹患初期失智症，經藥物和行為治療後，病情暫時獲得控制。

林俊豪表示，失智症為進行性退化且具不可逆性，初期最明顯的症狀為記憶力衰退，並對人、事、時、地、物的認知功能出現障礙，且當記憶力衰退時，同時也會出現其他認知功能受影響的狀況。

林俊豪表示，年齡是失智症最大的危險因子，隨著人口高齡化，失智的人口也越來越多，衛福部的資料也顯示，台灣65歲以上老人，每12人就有1人有失智症，失智症可說是老人失能最常見的原因。

林俊豪指出，當家中長輩出現記憶力衰退，以及個性突然大轉變，出現妄想幻聽等症狀時，常常是失智症的初期症狀，除了患者自己沒意識到失智上身，家屬也常認為是正常老化的自然現象不以為意，因而延誤了治療的先機，因退化性失智的患者，透過藥物治療，有機會在認知功能或其他精神症狀獲得到暫時性的改善，加上家屬的支持和陪伴，能延緩失智惡化。

林俊豪並提醒，除了高齡老化，民眾若罹患甲狀腺疾病、水腦、維他命缺乏、梅毒等疾病，也會出現失智症的症狀，但只要經治療，失智就可獲得控制或恢復，因此家中長輩若突然出現個性改變、妄想幻聽等症狀時，要儘快就醫釐清。

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