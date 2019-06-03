醫病》肺腺癌末期發現罕見基因突變點 標靶藥治7個多月病情獲控制

2019-06-03 19:14

〔記者王俊忠／台南報導〕1名74歲婦人是肺腺癌第4期患者，先前經過6個多月化療、標靶治療、免疫療法後，病情未得到良好控制、呈現病危。台南市立醫院血液腫瘤科主治醫師李楊成收治後建議採用「全方位癌症基因檢測」，發現有罕見的癌細胞基因突變點，再採用相對應的標靶藥物治療，從去年11月迄今7個多月，病情獲得控制，持續追蹤中。

李醫師表示，癌症治療已進入個人化、精準醫療新時代，近年來癌症精準醫療在基因檢測、標靶藥物與免疫療法研發下，治療愈具專一性，患者生命得以延長；抗癌武器越多且治療方式越趨精準，就越能朝癌細胞核心瞄準，拯救更多癌友。

市立醫院指出，人體細胞約有2萬個基因，每位癌友基因變異都不一樣，過往的癌症基因檢測較單點，很常針對罹癌項目做檢測，檢測結果不夠全面。且癌症治療藥物相當多元，包含化療、標靶藥、免疫治療等，過往多以各個癌別作區分用藥，依照標準進行1線、2線治療，患者可能需要不斷盲測用藥與治療方式，發現無效後再更換另一種療程，最後容易因病況持續惡化、造成癌症轉移、復發而產生遺憾的結果。

李楊成表示，透過跨癌別的全方位癌症基因檢測找出導致癌症發生的突變基因及治療用藥，幫醫師與病人找到更多治療可能性，節省寶貴時間與金錢。這可適用所有實體腫瘤，如肺癌、乳癌、大腸直腸癌甚至淋巴癌、骨肉瘤等患者，都可透過一次性檢測，找出可能的腫瘤突變，增加發現重要或罕見突變基因的機會。

李醫師認為，患者對病情復發具有極高不安全感，若能透過全方位癌症基因檢測，了解自己突變的基因，則可終結漫長試藥過程，提高治癒機會，這全方位檢測目前健保尚未給付，屬患者自費檢測，費用約10幾萬元。

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